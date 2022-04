Dharminder Singh Kabaddi Player: पंजाब में खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या, सामने आया VIDEO

Patiala

पटियाला। पंजाब में फिर एक खिलाड़ी की हत्या कर दी गई है। यहां पंजाबी यूनिवर्सिटी के सामने दो गुटों में झड़प हुई थी, जिसके बाद कबड्डी प्लेयर धर्मिंदर सिंह को प्रतिद्वंदी गुट की ओर से निशाना बनाया गया। उन्हें बीते रोज रात को गोलियां मारी गईं। जिससे मौके पर ही उनकी जान चली गई।

पटियाला पुलिस के एसएसपी नानक सिंह ने घटना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि, कल गोली मारकर खिलाड़ी धर्मिंदर की हत्या कर दी गई। पुलिस ने उनकी लाश को कब्जे में ले लिया है। प्रारंभिक पड़ताल में यह सामने आया है कि, मंगलवार रात पटियाला स्थित यूनिवर्सिटी में दौन कलां और थेरी गांवों के प्रतिद्वंद्वी गुटों में झड़प हुई थी। उसके कुछ समय बाद, धर्मिंदर ने यूनिवर्सिटी के परिसर के बाहर एक ढाबे पर प्रतिद्वंद्वी गुट के सदस्यों साथ बैठक के दौरान अपने ग्रामीणों का प्रतिनिधित्व किया। बात चल ही रही थी कि किसी ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी।

कबड्डी प्लेयर धर्मिंदर सिंह की हत्या की खबर मिलते ही उनके गांव में कोहराम मच गया। दौन कलां गांव कबड्डी क्लब के अध्यक्ष रहे धर्मिंदर राजनीतिक रूप से भी सक्रिय थे। 20 फरवरी को पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने शिरोमणि अकाली दल छोड़ दिया था और घनौर में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार किया था। उन्होंने कबड्डी के भी एक खिलाड़ी गुरलाल घनौर के लिए भी प्रचार किया था।

पटियाला के एसएसपी नानक सिंह ने कहा कि, धर्मिंदर की हत्या की वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पहुंच गई थी। उन्होंने कहा, "हमने शव को अपने कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। अब तक की पड़ताल में यह सामने आया है कि, हत्या रंजिशन की गई है।

उन्होंने कहा, "प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की जा रही है।" उन्होंने कहा, "अब तक हत्या की वारदात के पीछे चार लोगों की पहचान हो चुकी है।" उन्होंने कहा कि "आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीमें भेजी गई हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।" उन्होंने इस मामले में गैंगस्टरों की संलिप्तता से इनकार किया है।

