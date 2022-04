हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लिया मार्शल आर्ट 'गतका' के मुकाबले में हिस्सा, देखिए

Panipat

पानीपत। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मार्शल आर्ट का प्रयोग करते नजर आए। हां जी, खट्टर ने सिखों से जुड़ी पारंपरिक मार्शल आर्ट 'गतका' में हाथ आजमाए। इस दौरान वे डंडे से मुकाबला करते नजर आए। जिसका वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने कैसे पारंपरिक मार्शल आर्ट के मुकाबले में हिस्सा लिया।

बता दें कि, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कल लड़ाइयों के लिए जानी गई पानीपत नगरी में थे। जहां उन्होंने सिख गुरु श्री तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने ऐतिहासिक रूप से सिखों से जुड़ी पारंपरिक मार्शल आर्ट 'गटका' (गतका) में हाथ आजमाया। गटका हथियार-आधारित एक मार्शल आर्ट है, जिसे सिख वीरों ने अपनी लड़ाइयों में प्रयोग किया।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस हथियार-आधारित पारंपरिक मार्शल आर्ट 'गटका' को अपने राज्य की विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में शामल करा चुके हैं। पंजाबी मार्शल आर्ट गटका को खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2021 में शामिल भी किया गया था। अब गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर इसकी झलक देखने को मिली है।

