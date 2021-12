पहचान छिपाकर काम करेंगे पाकिस्तान के ISI चीफ नदीम अंजुम, जारी हुआ ये फरमान

Pakistan

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 29 दिसंबर: पाकिस्तान की खुफिया संस्था आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने एक फरमान जारी किया है कि उनकी कोई भी तस्वीर या वीडियो मीडिया के हाथ में ना जाने पाए। नदीम अंजुम को पिछले महीने ही इमरान खान की सरकार और वहां की मिलिट्री चीफ कमर जावेद बाजवा के बीच भारी विवाद के बाद इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया था। लेकिन, खुद अंजुम का फरमान है कि उनकी कोई भी तस्वीर या वीडियो किसी भी सूरत में सार्वजनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह पूरी तरह से एक गुप्तचर का जीवन जीना चाहते हैं।

English summary

Nadeem Anjum, the new chief of Pakistan's ISI, has instructed government agencies not to share his photos and videos in the media