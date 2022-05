पाकिस्तानी नेताओं पर भड़के मोहम्मद हफीज, न पेट्रोल है न कैश, तुम सबके बीच आम आदमी क्यों पिसे?

Pakistan

oi-Sanjay Kumar Jha

इस्लामाबाद, 25 मईः पाकिस्तान में निजाम बदलने के बाद भी संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा। श्रीलंका के बाद अब पाकिस्तान में भी आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। बुधवार को पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने एक ट्वीट कर कहा कि लाहौर के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल खत्म हो चुका है और एटीएम से कैश समाप्त हो चुका है। उन्होंने सवालिया लहजे में पूछा कि आखिर आम आदमी को इन राजनीतिक फैसलों का सामना क्यों करना पड़ता है?

No Petrol available in any petrol station in Lahore??? No cash available in ATM machines?? Why a common man have to suffer from political decisions. @ImranKhanPTI @CMShehbaz @MaryamNSharif @BBhuttoZardari