पाकिस्तान के कराची की इमारत में बड़ा विस्फोट, 10 लोगों की मौत

oi-Love Gaur

इस्लामाबाद, 18 दिसंबर: पाकिस्तान में एक इमारत में धमाके की बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें 10 लोगों की मरने की खबर है। पाकिस्तानी मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक यह धमाका कराची शहर के शेरशाह पाराचा चौक इलाके में शनिवार दोपहर को एक इमारत हुआ। इस विस्फोट में दस लोगों अपनी जान गंवा चुके हैं। जैसे ही धमाका हुआ पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर दौड़ते नजर आए।

हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि घटनास्थल पर लोगों की अफरा-तफरी मची हुई है। साथ ही मलबा फैला हुआ है। शुरुआती जानकारी में पता चला है कि शेरशाह में परचा चौक के पास एचबीएल बैंक की एक ब्रांच के अंदर यह विस्फोट हुआ है, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ब्लास्ट एक भूमिगत गैस पाइपलाइन की वजह से हुआ है। हालांकि अभी साफ विस्फोट के कारणों का पता नहीं चल पाया है।

इधर हादसे में घायल हुए 4 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं कई लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। धमाके तुरंत बाद मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंच गई, जो मलबे में दबे लोगों को निकालने के काम में जुटी हुई है।

Explosion inside a branch of HBL near Paracha Chowk in Shershah - several injured, extensive damage. As per initial information, the blast is reported to have occurred in an underground gas pipeline, BDS called in for further clarity.#Karachi #Pakistan pic.twitter.com/DwDgCBnyEN