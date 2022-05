पाकिस्तान में अब रोटी पर भी आफत! इस वजह से आसमान छू रहे हैं गेहूं के दाम, आगे सिर्फ नाउम्मीदी

Pakistan

oi-Anjan Kumar Chaudhary

लाहौर, 25 मई: पाकिस्तान काफी समय से भयानक आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। वहां नई सरकार आई है, लेकिन हालात संभलते नजर नहीं आ रहे हैं। देश का खजाना पहले से ही खाली हो चुका है और कर्ज के भरोसे अबतक किसी तरह से काम चल रहा है। लेकिन, अब खाने का भी संकट खड़ा हो गया है। गेहूं के दाम अबतक के रिकॉर्ड स्तर को छू रहे हैं। इसकी कई वजहें हैं, एक तो जलवायु परिवर्तन के चलते पैदावार प्रभावित हुई है, ऊपर से इसमें आर्थिक तंगी को भी कारण माना जा रहा है। ऊपर से चाहकर भी गेहूं का आयात करना आसान नहीं है। क्योंकि, ना तो मुल्क की माली हालत ठीक है और ना ही विदेशों से जरूरत के हिसाब से उपलब्ध हो पाना ही संभव है।

English summary

Wheat prices have started touching the sky in Pakistan, it may be difficult to get rotis. Government treasury empty, how will imports costly