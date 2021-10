गाजीपुर बॉर्डर से हटे बैरिकेड्स, टिकैत बोले- सड़कें खुली रहीं तो हम भी फसल बेचने संसद जाएंगे

Noida

oi-Vinay Saxena

नोएडा, 29 अक्टूबर: दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के धरना स्थल पर लगे बैरिकेड्स को अब हटाना शुरू कर दिया है। पुलिस का कहना है कि सरकार की तरफ से आदेश के बाद बैरिकेडिंग हटाकर रास्ता खोला जा रहा है। बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने कहा, ''पीएम ने कहा था कि किसान कहीं भी फसल बेच सकते हैं। अगर सड़कें खुली रहीं तो हम अपनी फसल बेचने के लिए संसद भी जाएंगे। पहले हमारे ट्रैक्टर दिल्ली जाएंगे। हमने रास्ता नहीं रोका है। सड़क जाम करना हमारे विरोध का हिस्सा नहीं।''

केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसानों के प्रदर्शन के बीच बैरिकेडिंग अब हटने लगी है। बॉर्डर खाली कराए जा रहे हैं। टीकरी बॉर्डर के बाद अब गाजीपुर बॉर्डर भी खाली कराया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में एनएच-24 से बैरिकेड्स हटाए जा रहे हैं। डीसीपी (पूर्व), दिल्ली, प्रियंका कश्यप ने कहा कि कि यह सेक्टर-2 और-3 है। यह NH9 है, हम इसे खोल रहे हैं। एनएच 24 को भी खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के चलते यह रास्ता काफी समय से बंद था। बता दें, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान किसान संगठनों ने कहा था कि उन्होंने कोई रास्ता बंद नहीं किया है, दिल्ली की सीमाओं पर बैरिकेड्स पुलिस ने लगाए हैं। इसके बाद ही ये कदम उठाया गया है।

पुलिस ने शुरू की टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर को खोलने की कार्रवाई, किसानों ने दी सहमति

Police barricading being removed from Ghazipur (Delhi-Uttar Pradesh) border where a farmers' agitation against the three farm laws is underway.

A Police personnel at the spot says, "The barricades are being removed, the route is being opened. We received the orders." pic.twitter.com/Au2XN6uvmp