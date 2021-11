दीपावाली 2021 पर भारतीय सैनिकों, पाक रेंजर्स व बीजीबी के बीच मिठाइयों का आदान-प्रदान, देखें वीडियो

नई दिल्ली, 4 नवंबर। खुशियों व रोशनी का पर्व दीपावली देशभर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। घर की हर मुंडेर रोशन हो रही है। बधाइयों का सिलसिला भी चल रहा है। इस बीच एलओसी, वाघा, राजस्थान में भारत-पाकिस्तान बॉर्डर से खबर आई है कि भारतीय सैनिकों और पाक रेंजर्स के बीच दीपावली पर मिठाइयों का आदान-प्रदान किया।

राजस्थान के बाड़मेर में BSF चौकियों पर बीएसफ के जवानों ने पाक रेंजर्स को मिठाई भेंट की। पाक रेंजर्स ने भी BSF जवानों को मिठाई भेंट की। जिले के बीएसएफ की मुनाबाव, गडरारोड़, केलनोर, बाखासर की चौकियों पर मिठाइयों का आदान-प्रदान किया गया। दोनों देश के अधिकारियों ने एक-दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दीं।

#WATCH | Indian Army and Pakistan Army exchange sweets at Tithwal crossing bridge on the Line of Control (LoC) on the occasion of #Diwali pic.twitter.com/BE22qNWZRU — ANI (@ANI) November 4, 2021

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच अटारी-वाघा बोर्ड पर दिपावली के मौके पर एक दूसरे को मिठाइयों का आदान प्रदान किया है। इस तरह से एलओसी पर टिथवाल क्रोसिंग ब्रिज पर भारत-पाकिस्तान सैनिकों के बीच मिठाइयों का आदान प्रदान किया गया है। इसका वीडिया भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।

Border Security Force and Pak Rangers exchanged sweets on the India-Pakistan International Border in Gujarat and in Barmer sector of Rajasthan, on the occasion of #Diwali. pic.twitter.com/Guat10GKGi — ANI (@ANI) November 4, 2021

इधर, बांग्लादेश बॉर्डर से भी तस्वीरें सामने आई हैं। यहां बीएसएफ त्रिपुरा के आईजी और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीबी के बीच अगरतला चेक पोस्ट पर जीरो लाइन के पास एक-दूसरे को मिठाइयां भेंट की गई है। बता दें कि पुलवामा अटैक एवं बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारत-पाकिस्तान के रिश्तों में खटास आ गई थी। इस वर्ष ईद, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी दोनों देशों के बीच मिठाइयों का आदान-प्रदान हुआ था। अब तीन वर्ष बाद पहली बार दीपावली पर मिठाइयों का आदान-प्रदान हुआ है।

On the occasion of #Diwali Inspector General of Border Security Force (BSF), Tripura exchanged sweets with the counterpart Border Guard Bangladesh (BGB) on the zero line, at the Integrated Check Post in Agartala. (PC: BSF Tripura Twitter Profile) pic.twitter.com/Mb1MTegGuP — ANI (@ANI) November 4, 2021

Story first published: Thursday, November 4, 2021, 17:31 [IST]