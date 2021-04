दिल्ली: सहगल निओ हॉस्पिटल के पास है सिर्फ 1 घंटे की ऑक्सीजन, सरकार से लगाई मदद की गुहार

New Delhi

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 29 अप्रैल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पूर्ण लॉकडाउन के बावजूद कोरोना वायरस के मामलों में कमी नहीं आ रही है। अस्पताल मरीजों से भरे हुए है तो श्मशान घाट में शवों के अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते अस्पतालों के पास अब कुछ घंटे का ही ऑक्सीजन बचा है। गुरुवार को दिल्ली के सहगल निओ हॉस्पिटल ने ट्वीट कर बताया कि उनके पास सिर्फ 1 घंटे का ऑक्सीजन शेष है। अस्पताल ने दिल्ली सरकार से 'प्राण वायु' की जल्द आपूर्ति करने की गुहार लगाई है।

गौरतलब है कि दिल्ली के कई अस्पताल इस समय ऑक्सीजन संकट का सामना कर रहे हैं, हाई कोर्ट में इस मामले पर रोजाना सुनवाई भी हो रही है। कोरोना से लड़ाई के बीच मरीजों को बेड्स और ऑक्सीजन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। बता दें कि बीते 24 घंटे में महामारी से कुल 368 लोगों को मौत हुई। गुरुवार को सहगल निओ हॉस्पिटल सहित कई अस्पतालों ने ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर सरकार से मदद मांगी।

#SOSDelhi We need #Oxygen . 1 hr oxygen left for 70/150 on O2 support

Latest govt orders removed our old vendor Seth(LMO tank) and assigned Paramount (only cylinder) who can't supply capacity we need.@CMODelhi @DelhiPolice @SatyendarJain @LtGovDelhi @DMwestDelhi @DrHVoffice pic.twitter.com/Gb4132NJg7