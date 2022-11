Shalimar LTT Express: नासिक में लगेज कंपार्टमेंट में लगी आग, कोच से उठा धुएं का गुबार, यात्रियों में हड़कंप

Nashik

oi-Neeraj Kumar Yadav

नासिक के पास शालीमार एलटीटी एक्सप्रेस के लगेज कंपार्टमेंट में आग लग गई। आग लगने की वजह से कंपार्टमेंट में धुंआ उठने लगा। इससे आगे वाले डिब्बे में सवार में यात्रियों में हड़कंप मच गया। हालांकि, आनन-फानन में पहुंचे बचाव दल ने कंपार्टमेंट को ट्रेन से अलग कर दिया। तब जाकर ट्रेन में सवार अन्य यात्रियों के जान में जान आई।

Maharashtra | At 8.43 am, a fire was reported in the luggage compartment of Shalimar LTT Express near Nashik. The luggage compartment detached from the train. Passenger bogies unaffected: Central Railway

मध्य रेलवे, मुंबई के जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी एम सुतार के मुताबिक हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं, इंजन के बगल में लगे लगेज कंपार्टमेंट / पार्सल वैन को ट्रेन से अलग कर दिया गया है। जल्द ही ट्रेन सुरक्षित रूप से फिर से सुरू हो जाएगी। अधिकारी के मुताबिक आग सुबह 8:43 पर लगी थी।

Nashik, MH | After getting info, fire tenders & officials reached the spot. Fire is under control. Cause of the fire is being probed. No one is injured. Parcel van detached from train & the train (Shalimar LTT Express) will depart for its destination soon: CPRO, Central railways pic.twitter.com/S7fNH3CVOC