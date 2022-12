‘वन नाइट स्टैंड' फिर प्रेमी के बेटे को लेकर वह हो गई गायब, पुलिस ने जब पकड़ा तो बोली भूल गई थी घर का रास्ता

महाराष्ट्र के नागपुर में 7 साल के बच्चे की किडनेपिंग का अजीबों गरीब मामला सामने आया हैं। प्रेमी के घर एक रात रुकी महिला उसके बेटे को घुमाने के बहाने लेकर भाग गई । जब पकड़ी गई तो उसने बताया कि घर का रास्ता भूल गई थी।

एमपी के छिंदवाड़ा की रहने वाली एक महिला को नागपुर में प्रेमी के घर एक रात गुजारना महंगा साबित हुआ। प्रेमी के 7 साल के बेटे को घुमाने ले गई। लेकिन वापस लौटते वक्त वह प्रेमी के घर का रास्ता ही भूल गई। महिला बेटे को लेकर अपने घर छिंदवाड़ा चली आई। घटना के करीब 40 घंटे बाद पुलिस ने महिला को बच्चे समेत पकड़ लिया। अब उसके खिलाफ किडनैपिंग का मामला दर्ज किया गया है।

nagpur Kidnapping case One night stand, then she disappeared with her lover's son, police caught her, she said she had forgotten the way home