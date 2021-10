फेस्टिव सीजन में यात्रियों से खचाखच भरा मुंबई एयरपोर्ट, कई लोगों की छूटी फ्लाइट, देखें Viral Video

Mumbai

oi-Pallavi Kumari

मुंबई, 08 अक्टूबर: मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुक्रवार की सुबह अफरातफरी देखने को मिली। फेस्टिव सीजन में अपने होम टाऊन जाने वाले यात्रियों की वजह से मुंबई एयरपोर्ट पर खचाखच भीड़ हो गई। लंबी लाइनों में फंसे कई यात्रियों की इस दौरान फ्लाइट भी छूट गई है। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों और वीडियों में देखा जा सकता है कि एयरपोर्ट पर भारी भीड़ के बीच अफरा-तफरी और अराजकता का माहौल बना हुआ था। कई यात्रियों ने फ्लाइट छूट जाने के लिए मुंबई एयरपोर्ट प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया।

छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अथॉरिटी (मुंबई एयरपोर्ट) ने शुक्रवार (08 अक्टूबर) की सुबह ट्वीट किया, ''फेस्टिवल सीजन की वजह से यात्रियों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। आज (शुक्रवार) सुबह एयरपोर्ट पर अचानक वृद्धि देखी गई। यात्रियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और हमारा प्रयास है कि हम इससे समझौता ना करें।''

सिंगर विशाल ददलानी बोले- ऐसा लग रहा है हम बीते युग में हैं

शुक्रवार को इस भीड़ के दौरान सिंगर विशाल ददलानी भी मुंबई एयरपोर्ट पर थे। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, ''मुंबई एयरपोर्ट में स्थिति सच में काफी गड़बड़ है। सच में ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम बीते युग में हैं। लोगों की अंधाधुंध भीड़, काम नहीं कर रही पा रहीं मशीनें, हर तरफ दिखाई दे रही अव्यवस्था। कर्मचारी अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो भीड़ को काबू नहीं कर पा रहे हैं। यह अव्यवस्था किसकी वजह से फैली है, प्लीज उन्हें टैग करें।''

T2 AT CSMIA (Mumbai Airport) is a shambles.

Literally feels like we're in the dark ages. Endless milling crowds, machines breaking down, tempers frayed, chaos everywhere. Staff doing their best but absolutely unable to cope.

Who runs this absolute shitshow? Please tag them.