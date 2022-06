अरब सागर में ONGC के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, सभी 9 लोगों का रेस्क्यू

Mumbai

oi-Anjan Kumar Chaudhary

मुंबई, 28 जून: मुंबई के पास अरब सागर में ओएनजीसी के एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। यह इंमरजेंसी लैंडिंग मुंबई हाई में मौजूद ओएनजीसी के सागर किरण के पास हुई है। इंडियन कोस्ट गार्ड के मुताबिक इस घटना में अब सभी 9 लोगों को रेस्क्यू कर लिया है। इससे पहले ओएनजीसी ने ट्वीट करके बताया था कि हेलीकॉप्टर पर 7 यात्री और 2 पायलट सवार थे। यात्रियों को बचाने के लिए कोस्ट गार्ड के विमानों से लाइफ राफ्ट भी गिराए गए थे। राहत और बचाव के लिए भारतीय तटरक्षक दल ने भारतीय नौसेना और ओएनजीसी के साथ तालमेल बिठाया।(तस्वीर-प्रतीकात्मक)

कोस्ट कार्ड ने घटनास्थल पर भेजे दो जहाज

राहत और बचाव के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपने दो जहाजों को घटनास्थल की ओर रवाना कर दिया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक एक ड्रोनियर एयरक्राफ्ट से घटनास्थल के पास एक लाइफ राफ्ट गिराई गई है। यह विमान दमन से भेजा गया था। जिस जगह पर यह हादसा हुआ है, वह मुंबई के तट से अरब सागर के 7 नॉटिकल मील के अंदर है।

English summary

Emergency landing of an ONGC helicopter in the Arabian Sea near Mumbai. This emergency landing took place near Sagar Kiran of ONGSE present at Mumbai High.