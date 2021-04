'द बिग बुल' की सक्सेस से अमिताभ हुए खुश, बेटे अभिषेक की तारीफ में कही ये बात

Mumbai

मुंबई, अप्रैल 16। अभिषेक बच्चन की फिल्म 'द बिग बुल' को OTT प्लेटफॉर्म हॉटस्टार पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अपनी इस फिल्म को लेकर अभिषेक इन दिनों सुर्खियों में हैं। आपको बता दें कि इस फिल्म में अभिषेक लीड रोल में हैं। मूवी को मिले अच्छे रिस्पॉन्स के लिए अभिषेक ने फैंस का आभार जताया है तो वहीं उनके पिता अमिताभ बच्चन ने अपने बेटे के काम की तारीफ की है। अमिताभ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि "WHTCTW..... well done buddy। एक पिता का गर्व। जब आपके बेटे को आपके जूते आने लगे तो वो आपका बेटा नहीं रहता बल्कि दोस्त बन जाता है। so well done buddy !! आपको बता दें कि अमिताभ और अभिषेक के बीच कैमिस्ट्री एकदम दोस्त जैसी है, सोशल मीडिया पर कई बार उनकी इस तरह की तस्वीरें सामने आती रहती हैं।

WHTCTW .. well done buddy .. pride of a Father .. when the Son starts wearing your shoes then he is no longer your son .. he is your friend .. so well done buddy !! ❤️❤️❤️❤️❤️ . .. PKRD pic.twitter.com/VYuDUegJ8w