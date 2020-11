मध्य प्रदेश: मुरैना की कृषि मंडी में सरेआम फायरिंग से दहशत, FIR दर्ज

Morena

oi-Vinay Saxena

मुरैना। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में कृषि मंडी में किसानों के दो पक्ष आमने सामने आ गए। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने सरेआम फायरिंग शुरू कर दी। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट भी हुई। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। एएसपी मुरैना हंसराज सिंह ने बताया कि किसानों के दो पक्षों में विवाद हुआ है। इस दौरान मारपीट और फायरिंग की गई। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कार्रवाई की जाएगी।

बाजरा तुलवाने की बात पर हुआ विवाद

जानकारी के मुताबिक, रविवार की शाम कृषि उपज मंडी परिसर के पड़ावली खरीद केंद्र पर बाजरा तुलवाने की बात पर विवाद हुआ। किसानों के दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इस बीच एक पक्ष ने मंडी में सरेआम फायरिंग कर दी, जिससे अफरातफरी मच गई। गनीमत रही कि ये गोली किसी को लगी नहीं। बताया गया कि गोली एक किसान के हाथ की उंगली को छूकर निकल गई।

Madhya Pradesh: A man (in red t-shirt) was seen firing bullets at an agriculture market in Morena. ASP Morena Hansraj Singh says, "Two groups of farmers had entered into a dispute. One of these two beat up the other and fired bullets. FIR being registered. Action will be taken." pic.twitter.com/3qhytoC3UK