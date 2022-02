मिर्जापुर में बीजेपी विधायक बोले- जो श्रीराम को नहीं मानेगा, मुझे ऐसे देशद्रोहियों का वोट नहीं चाहिए

Mirzapur

मिर्जापुर, 14 फरवरी: मिर्जापुर में बीजेपी विधायक और नगर विधानसभा से पार्टी प्रत्याशी रत्नाकर मिश्रा ने सोमवार को नामांकन के बाद विवादित बयान दे डाला। उन्होंने कहा, ''जो भारत माता को नहीं मानेगा, प्रभु श्री राम को नहीं मानेगा , मुझे ऐसे देशद्रोहियों का वोट नहीं चाहिए, नहीं तो मेरा मत पत्र अशुद्ध हो जाएगा।''

BJP mla ratnakar mishra said I do not want the vote of such traitors Who not believe in Shri Ram