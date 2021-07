विक्रोली हादसे में कुल 7 लोगों की हुई मौत, खस्ताहाल मुंबई के लिए BMC ने बीजेपी को बताया जिम्मेदार

Maharashtra

oi-Akarsh Shukla

मुंबई, 18 जुलाई। महाराष्ट्र में भीषण बारिश का कहर जारी है, रविवार को राज्य के दो अलग-अलग इलाकों में बारिश के बीच दीवार ढहने की वजह से कई लोगों की मौत हो गई। बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने मुंबई के विक्रोली इलाके में आवासीय इमारत ढहने की घटना में 7 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है, जबकि एक व्यक्ति घायल है। महाराष्ट्र में हुए इस दर्दनाक हादसे पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। बीएमसी ने मुंबई की खस्ताहालत के लिए पिछली बिजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया तो वहीं भाजपा ने भी इसके लिए बीएमसी पर हमला बोला।

गौरतलब है कि रविवार को चेंबूर और विक्रोली में भारी बारिश का कहर देखने को मिला, दीवार ढहने से कई लोगों की मौत हो गई। केंद्र सरकार ने हादसे में मारे गए सभी लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने भी हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने घटनास्थल पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। आदित्य ठाकरे चेंबूर पहुंचे, जहां दीवार गिरने की वजह से 17 लोगों की मौत हो गई है।

#UPDATE | A total of seven people died and 1 injured in the incident. The injured has been discharged from the hospital: BMC pic.twitter.com/CDd0KlVP8G