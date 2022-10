मुंबई: स्पेशल कोर्ट ने PFI के 5 लोगों की बढ़ाई 8 अक्तूबर तक रिमांड, ATS की छापेमारी में हुए थे गिरफ्तार

Maharashtra

मुंबई, 03 अक्टूबर: देशभर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की। मुंबई में पीएफआई से जुड़े मामले में महाराष्ट्र एटीएस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद सोमवार को मुंबई की विशेष अदालत ने पीएफआई केस के सभी पांचों आरोपियों की एटीएस हिरासत को आठ अक्टूबर तक बढ़ा दिया है।

दरअसल, कई एजेंसियों ने एक साथ पीएफआई के ठिकानों पर रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया था। इसी दौरान इन पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। याद रहे कि एनआईए की टीम ने हाल ही में 22 सितंबर को एक साथ देशभर में कई स्थानों पर एक्शन लेते हुए रेड की थी। यह सभी पांच कथित पीएफआई सदस्यों को 22 सितंबर को आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत राज्य के विभिन्न हिस्सों से गिरफ्तार किया गया था।

