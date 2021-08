Maharashtra: सीएम उद्धव ने दुकानों का समय 4 घंटे बढ़ाया, अब रात 8 बजे तक खुलेंगी दुकानें

Maharashtra

oi-Love Gaur

मुंबई, 02 अगस्त: महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच उद्धव सरकार ने दुकानों का समय शाम 4 बजे की बजाए रात 8 बजे तक करने का निर्णय लिया है। यानी अब महाराष्ट्र में दुकानें के खोलने के वक्त को चार घंटों के लिए बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बताया कि जिन जिलों में कोरोना का संक्रमण कम हुआ है, वहां अब रात 8 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति होगी। वहीं जहां संक्रमण अभी भी बढ़ रहा है, उन जिलों में प्रतिबंध जारी रहेगा।

महाराष्ट्र और केरल में कोरोना के मामलों में कमी देखने को नहीं मिल रही है। ऐसे में राज्य सरकारों ने कोरोना पाबंदियों को जारी रखने का फैसला किया है। इस बीच सोमवार को सीएम उद्धव ठाकरे ने मीडिया को राज्य में दुकानों का समय बढ़ाने के अपने निर्णय की जानकारी दी। बता दें कि मौजूदा वक्त में दुकानों को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक खुली रखने की अनुमति दी गई थी। वहीं अब लोगों को राहत देते हुए शाम के समय को 4 बजे से बढ़ाकर रात 8 बजे तक कर दिया है।

Shops will be permitted to remain open till 8 pm instead of 4 pm in the districts where COVID infections have reduced. Restrictions will continue in those districts where the infection is still on rise: Maharashtra CM Uddhav Thackeray pic.twitter.com/mXRcEAf6mr