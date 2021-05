Tauktae : तूफान से समुद्र में फंसा भारतीय जहाज डूबा, नौसेना ने 140 से ज्यादा लोगों को बचाया, राहत कार्य-जारी

Maharashtra

मुंबई। महाराष्ट्र के तट के निकट चक्रवाती तूफान में फंसा भारतीय जहाज P-305 समुद्र में डूब गया है। यह हादसा मुंबई से 175 किलोमीटर दूर हीरा ऑयल फील्ड्स के पास हुआ है। भारतीय नौसेना ने इस जहाज में सवार 146 लोगों को बचा लिया है, जबकि 170 से ज्यादा लापता हैं। न्यूज एजेंसी ने बताया कि, इसी जगह एक और भारतीय जहाज भी फंसा है। इसमें सवार लोगों को बचाने के लिए आईएनएस कोलकाता को भेजा गया है। आईएनएस कोलकाता भारतीय नौसेना का ही पोत है। वहीं, सुबह ओएनजीसी ने भी सूचना दी कि, अब तक 148 लोगों को बचा लिया गया है। बचाव कार्य अभी जारी है।

ओएनजीसी की ओर से बताया कि, गंभीर चक्रवाती तूफान के कारण, अरब सागर में पश्चिम-तटीय क्षेत्रों में ओएनजीसी की एक परियोजना पर काम कर रहे एफकॉन्स के 3 निर्माण बार्ज और अन्वेषण उद्देश्य के लिए तैनात कर्मचारी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के शिकार हुए हैं। ओएनजीसी ने कहा कि, अपने कर्मियों और जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ओडीएजी (ऑफशोर डिफेंस एडवाइजरी ग्रुप) और एमआरसीसी (समुद्री बचाव समन्वय केंद्र) के समन्वय में हर संभव उपाय किए जा रहे हैं।

