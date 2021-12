Video: चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान रेल के नीचे आने वाली थी महिला, GRP जवान ने ऐसे बचाई जान

Maharashtra

oi-Love Gaur

मुंबई, 04 दिसंबर: रेलवे प्लेटफॉर्म पर अक्सर यात्री हादसे का शिकार होते हैं। जल्दबाजी में ट्रेन पकड़ने और या फिर उतरने के चक्कर में सवारी अपनी जान तक जोखिम में डाल देते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म पर तैनात रहने वाले सुरक्षाकर्मी ऐसे यात्रियों के लिए 'देवदूत' बनकर सामने आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में ऐसे हादसे लगातार देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सुरक्षा कर्मियों की सतर्कता के चलते हादसे रोके जा रहे हैं। अब एक ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, जहां मुंबई के डोंबिवली रेलवे स्टेशन पर एक महिला हादसे का शिकार होते-होते बची। इस घटना का वीडियो जीआरपी डोंबिवली ने शेयर किया है।

चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान एक महिला अपनी जान से खेल गई। स्थिति यह बन गई वो ट्रेन के नीचे आने ही वाली ही थी कि स्टेशन पर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने उसको बचा लिया। डोंबिवली रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में सवार होने के दौरान सुरक्षाकर्मियों ने एक महिला को प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच आने से बचाया है।

