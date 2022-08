अमित शाह के मुंबई दौरे से पहले राज ठाकरे और फडणवीस के बीच 'गुप्त' मुलाकात के मायने ?

Maharashtra

oi-Anjan Kumar Chaudhary

मुंबई, 29 अगस्त: महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार की तख्तापलट के बाद भाजपा उनकी अगुवाई वाली शिवसेना को बीएमसी चुनावों में घेरने की रणनीति में भी जुट गई लगती है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह गणेश पूजा के दौरान मुंबई आने वाले हैं, जिसमें पार्टी की कुछ नई दिशा तय हो सकती है। इस तरह की अटकलों को जोर इसलिए मिल रहा है, क्योंकि सोमवार को उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने के लिए मनसे चीफ राज ठाकरे पहुंचे हैं। इन मुलाकातों के पीछे क्या कुछ संभावनाएं देखी जा रही हैं, इस रिपोर्ट में पढ़िए।

English summary

On Monday morning, Maharashtra Navnirman Sena Chief Raj Thackeray went to the house of Maharashtra Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis and met him secretly for about an hour