'एक गांव, एक गणपति': कैसे दो महामारियों ने महाराष्ट्र में बदली गणेश उत्सव की परंपरा ? जानिए

मुंबई, 4 सितंबर: महाराष्ट्र में गणपति उत्सव के दौरान लोग जहां एक तरफ घर-घर में गणेश प्रतिमा स्थापित करके पूजा करते हैं, वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक गणपति प्रतिमा स्थापित करने की परंपरा भी बढ़ती जा रही है। इस साल महाराष्ट्र के हजारों गांव में देखा गया कि पूरे गांव में एक ही सार्वजनिक गणपति मूर्ति स्थापित की गई। दअरसल, 'एक गांव, एक गणपति' की यह नीति, कई दशकों पुरानी एक अवधारणा का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत एक महामारी के बाद आज से 61 साल पहले हुई थी। इस बार इस परंपरा में बढ़ोतरी देखी गई है तो इसका कारण भी कोरोना महामारी है, जिसके चलते पिछले दो वर्षों में बहुत ही सीमित पूजा हो पाई थी। लेकिन, इसबार पहले की तरह ही पूजा की अनुमति थी, लेकिन फिर भी 'एक गांव, एक गणपति' की अवधारणा वाली नीति की लोकप्रियता बढ़ गई।

After the flu epidemic in Maharashtra, the tradition of 'One Village, One Ganpati' started from Agaroli in 1961, which has become more popular after Covid