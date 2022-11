'यात्रियों की सुरक्षा कभी मजाक नहीं हो सकती', सीटबेल्ट नियम पर मजाक उड़ाने पर मुंबई पुलिस ने दिया करारा जवाब

Maharashtra

oi-Sushil Kumar

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में मंगलवार से सीटबेल्ट का नियम लागू हो गया है। नियम लागू होने के बाद स्टैंड अप कॉमेडियन अतुल खत्री ने इसका मजाक उड़ाया है। इसके बाद मुंबई पुलिस ने उन्हें करारा जवाब दिया है। मुंबई पुलिस ने ट्वीट कर कहा कि यात्रियों की सुरक्षा कभी मजाक नहीं हो सकती। बता दें कि अतुल खत्री ने एक टीशर्ट पर सीटबेल्ट लगी हुई तस्वीर ट्विटर पर साझा की थी। जिसमें मुंबई के लोगों को सीट बेल्ट पहनने या टी-शर्ट खरीदने के लिए कहा गया था।

We shall keep them in stock for you, along with our challans.

Your safety is never a joke!

PS: If this ever will be basis for a stand up routine, ensure the message of safety is sent out as well.#WearYourSeatbelts https://t.co/j2mSjUBPbr