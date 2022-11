दूध पिलाकर महिला पुलिस अधिकारी ने नवजात की बचाई जान, केरल हाई कोर्ट ने कहा- 'आप सच्ची मां हो'

India

केरल के कोझिकोड में एक महिला पुलिस अधिकारी ने अपनी ड्यूटी के दौरान मातृत्व का जो रोल अदा किया है, उसपर केरल हाई कोर्ट को भी गर्व है। अगर उस महिला पुलिस अधिकारी ने समय पर एक अनजाने नवजात को स्तनपान नहीं कराया होता तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। लेकिन, सिविल पुलिस ऑफिसर एमआर रम्या ने नवजात की नाजुक हालत देखकर बिना समय गंवाए अपने बच्चे की तरह उसे सीने से लगा लिया। केरल हाई कोर्ट ने उस महिला पुलिस ऑफिसर की सराहना करते हुए सर्टिफिकेट में जो कुछ कहा है, वह पूरी मानवजाति और खासकर मातृशक्ति के लिए एक अनमोल उदाहरण है।

Kerala High Court has told a woman police officer who saved the life of a newborn by breastfeeding in the line of duty that you are both a good officer and a true mother