सुंदर पिचाई के खिलाफ मुंबई पुलिस ने दर्ज की FIR, फिल्म निर्देशक ने लगाया बड़ा आरोप

Maharashtra

मुंबई, 26 जनवरी। मुंबई पुलिस ने भारतीय फिल्ममेकर-डायरेक्टर सुनील दर्शन की शिकायत और कोर्ट के निर्देश पर गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सुनील दर्शन ने सुंदर पिचाई के अलावा गूगल के अन्य पांच अधिकारियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने कॉपीराइट अधिनियम के उल्लंघन से संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। इस बीच आज ही के दिन यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत सरकार ने पिचाई को पद्म भूषण अवॉर्ड से नवाजा भी है।

भारत सरकार की तरफ से अवॉर्ड मिलने से खुश सुंदर पिचाई पर आरोप है कि उनकी कंपनी ने कॉपीराइट नियमों का उल्लंघन किया। फिल्म निर्माता और निर्देशक सुनील दर्शन ने मुंबई की एक अदालत में इस शिकायत के साथ मुकदमा दायर कराया कि उनके द्वारा बनाई गई फिल्म को यूट्यूब पर बिना जानकारी अपलोड किया गया। उन्होंने ने अपनी शिकायत में कहा कि गूगल ने अनधिकृत व्यक्तियों को उनकी फिल्म 'एक हसीना थी एक दीवाना था' को यूट्यूब पर अपलोड करने की अनुमति दी थी।

