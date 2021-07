BJP नेता से मुलाकात पर संजय राउत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- महाराष्ट्र की राजनीति भारत-पाकिस्तान जैसी नहीं

Maharashtra

मुंबई, जुलाई 4। शिवसेना सांसद संजय राउत और बीजेपी नेता आशीष शेलार की मुलाकात को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में एकबार फिर से अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। दरअसल, इन दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद से ये अटकलें लगना शुरू हो गई हैं कि क्या बीजेपी और शिवसेना एकबार फिर करीब आ रही हैं? इन अटकलों पर खुद शिवसेना सांसद संजय राउत ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि वो बहुत पहले आशीष शेलार से मिले थे। संजय राउत बीजेपी और शिवसेना के करीब आने की अफवाहों को खारिज कर दिया है।

शेलार से मुलाकात पर संजय राउत की सफाई

संजय राउत ने अशीष शेलार के साथ मुलाकात पर कहा, 'मैं आशीष (शेलार) से सिर्फ सामाजिक समारोह में मिला हूं। महाराष्ट्र की राजनीति भारत और पाकिस्तान के जैसी नहीं है। राजनीतिक मतभेदों के बावजूद, हमारे बीच सौहार्दपूर्ण रिश्ते हैं। जो लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, वो ही कल विधानसभा सत्र से पहले ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं।'

I've met Ashish at social gatherings. Maharashtra's politics is not like India & Pak. Despite political differences, we're cordial. People who don't like me are spreading rumours ahead of tomorrow's Assembly Session: Shiv Sena's Sanjay Raut on his meeting with BJP's Ashish Shelar pic.twitter.com/x868lnTP1N