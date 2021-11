महाराष्ट्र: मुठभेड़ में मारा गया नक्सलियों का खूंखार नेता मिलिंद तेलतुम्बड़े, 50 लाख का था इनाम

Maharashtra

मुंबई, 14 नवंबर। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बीते शनिवार नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। यहां एक मुठभेड़ में पुलिस ने कम से कम 26 नक्सलियों को मार गिराया, जबकि इस दौरान कुछ पुलिसवालों को भी मामलू चोटें आईं। गढ़चिरौली पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों में 20 पुरुष और 6 महिलाएं थी। इसमें सबसे बड़ी सफलता मिलिंद तेलतुम्बड़े को मारने में मिली जो शीर्ष नक्सल कमांडर और भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी था। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने रविवार को इसकी पुष्टि की।

दिलीप वालसे पाटिल ने मीडिया को बताया कि सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। जितने भी शव बरामद हुए हैं, उनमें से कुछ की पहचान हो चुकी है, कुछ की पहचान की जानी बाकी है। दिलीप वलसे पाटिल ने पुष्टि की कि नक्सली नेता मिलिंद तेलतुम्बड़े को मुठभेड़ में शनिवार को गढ़चिरौली जिले के ग्यारापट्टी के जंगलों में मुठभेड़ के दौरान मार गिराया गया। कुल 26 शव बरामद हुए हैं वहीं, 3 पुलिस कर्मियों को मामूली चोटें आईं और वे अस्पताल में भर्ती हैं। नक्सलियों के खूंखार नेता मिलिंद तेलतुम्बड़े पर सरकार ने 50 लाख रुपए का इनाम भी रखा था।

At least 26 naxals were killed in the encounter in Gadchiroli yesterday - 20 men & 6 women. Gadchiroli Police has confirmed that it also included Milind Teltumbde (top naxal Commander & an accused in Bhima Koregaon case): Maharashtra Home Minister Dilip Walse Patil pic.twitter.com/QVcaMnu4jO