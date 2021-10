महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल को हुआ कोरोना, बताया अब कैसी है तबीयत

Maharashtra

oi-Pallavi Kumari

मुंबई, 28 अक्टूबर: महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए हैं। दिलीप वलसे पाटिल ने खुद सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी दी है और कहा है कि उनके संपर्क में आए लोग जल्द से जल्द अपना कोविड-19 टेस्ट करा लें। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा है कि उन्हे कोविड-19 के हल्के लक्षण हैं और उनकी तबीयत फिलहाल ठीक है। दिलीप वलसे पाटिल ने गुरुवार (28 अक्टूबर) की सुबह ट्वीट कर कहा, ''हल्के लक्षणों का अनुभव करने के बाद मैंने कोविड-19 जांच कराने का फैसला किया था। जांच में मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं।''

दिलीप वलसे पाटिल ने अपने ट्वीट में आगे कहा, ''मेरी हालत स्थिर है और मैं अपने डॉक्टर की सलाह का पालन कर रहा हूं। मैं नागपुर और अमरावती दौरे और अन्य कार्यक्रमों के दौरान मेरे संपर्क में आने वाले सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि वे अपना कोरोना परीक्षण करवाएं।''

After experiencing mild symptoms I decided to get tested for COVID-19. I have tested positive. My condition is stable and I am following my doctor’s advice. I urge all those who came in contact with me during Nagpur & Amravati tour, & other programs, to get themselves tested.