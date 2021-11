महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे बोले- अमरावती में स्थिति नियंत्रण में, हिंसा से कोई हताहत नहीं

Maharashtra

मुंबई, 14 नवंबर। महाराष्ट्र के शहरों में दो दिन से भड़की हिंसा की आग को काबू करने के लिए अब इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है, साथ ही इंटरनेट की सुविधा भी अगले आदेश तक रोक दी गई है। शुक्रवार को महाराष्ट्र के चार शहरों से शुरू हुआ बवाल अब अमरावती और मालेगांव में हिंसा का रूप ले चुका है। राजकमल चौक और गांधी चौक जैसे इलाकों भीड़ द्वारा दुकानों और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया जिसके बाद उद्धव सरकार ने शनिवार को अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया। हालांकि रविवार को महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने बताया कि अमरावती में स्थिति नियंत्रण में है।

बता दें अमरावती में शुक्रवार दोपहर से हिंसा शुरू हो गई थी लेकिन आरोप है कि शनिवार की तोड़फोड़ एक राजनीतिक दल द्वारा की गई। जबकि शुक्रवार की घटना को अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने शुरू की थी। शुक्रवार को अमरावती, नांदेड़ और मालेगांव में हिंसा भड़क उठी, जहां अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ लोगों ने त्रिपुरा में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के खिलाफ कथित हिंसा के विरोध में बिना पुलिस की अनुमति के रैली निकाली। गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने शुक्रवार को हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का वादा किया था और राज्य भाजपा ने हिंसा के विरोध में शनिवार शाम 4 बजे तक अमरावती में बंद का आह्वान किया था।

Situation in Amravati is under control. No casualties have been reported in the violence: Maharashtra Home Minister Dilip Walse Patil on recent violence in Amravati

