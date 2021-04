महाराष्ट्र: कैबिनेट की बैठक में होगा 1 मई से मुफ्त टीकाकरण पर फैसला, खर्च पर भी होगी चर्चा

Maharashtra

oi-Akarsh Shukla

मुंबई, 27 अप्रैल। कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण में शामिल दो भारतीय वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन की कीमतों का ऐलान हो चुका है। सरकारी अस्पताल में इन दोनों वैक्सीन के लिए आपको 400 से 600 रुपए और निजी अस्पतालों में 600 से 1200 रुपए प्रति डोज की कीमत चुकानी पड़ सकती है। वैक्सीन की इतनी महंगी डोज के बाद अब आम जनता इस बात को लेकर चिंतित हैं कि वह टीके के लिए इतना पैसा कैसे देंगे। हालांकि कई राज्य सरकारों ने पहल करते हुए अपने यहां 18 से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त देने का ऐलान किया है।

दिल्ली-राजस्थान सहित भारत में कम से कम 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए फ्री टीकाकरण का ऐलान किया है। इस बीच कुछ राज्य ऐसे भी है जो अभी फ्री वैक्सीनेशन पर फैसला नहीं ले सके हैं, वह इसके पीछे लगने वाले कुल खर्च का हिसाब कर रहे हैं। इन्हीं में से एक कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में 1 मई से मुफ्त टीकाकरण को लेकर सरकार ने कैबिनट की बैठक बुलाई है।

The cabinet will make a decision on the issue of vaccination for people above 18 years of age and how much will it cost the State. All this will be discussed in the cabinet meeting: Maharashtra Health Minister Rajesh Tope #COVID19 pic.twitter.com/IAEl9zav1h