महाराष्ट्र: 'सेप्टिक शॉक' से अस्पताल में 4 शिशुओं की मौत, BJP ने लगाया BMC पर लापरवाही का आरोप

मुंबई, 24 दिसंबर। महाराष्ट्र के भांडुप स्थित सावित्रीबाई फुले प्रसूति अस्पताल में 'सेप्टिक शॉक' बीमारी का प्रकोप देखने को मिला है। कथित तौर पर इस खतरनाक बीमारी की वजह से बीते तीन दिनों में 4 शिशुओं ने दम तोड़ दिया। मामले की गंभीरता को समझते हुए शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने तत्काल प्रभाव से चिकित्सा अधिकारी को निलंबित करने की घोषणा की और अस्पताल में नवजात बच्चों की मौत की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। बता दें कि 'सेप्टिक शॉक' तब होता है जब मरीज का ब्लडप्रेशर किसी संक्रमण के चलते जानलेवा स्तर तक गिर जाता है।

एक स्थानीय पुलिस अधिकारी ने कहा कि भांडुप के सावित्रीबाई फुले प्रसूति अस्पताल में पिछले तीन दिनों में कथित तौर पर सेप्टिक शॉक के कारण चार शिशुओं की मौत हो गई है। मामले में आगे की जांच की जा रही है। इस बीच बीजेपी ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। बीजेपी सांसद मनोज कोटक ने अस्पताल का दौरा कर बीएमसी पर सवाल उठाए और जांच की मांग की। अस्पताल में बच्चों की मौत के मामले ने गुरुवार को राज्य विधानसभा को हिला कर रख दिया।

Maharashtra | 4 infants died at the Savitribai Phule maternity hospital in Bhandup in the last 3 days

allegedly due to septic shock

Urban Development Minister Eknath Shinde announced the suspension of the medical officer & has ordered a high-level inquiry into the matter.