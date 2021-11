Indian Railways: 1 दिसंबर से ये सारी ट्रेनें रद्द रहेंगी, पूरी लिस्ट यहां देखिए

Maharashtra

मुंबई, 21 नवंबर: रेलवे ने 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक कई ट्रेनों की सेवाएं रद्द कर दी हैं। ये सारी विशेष ट्रेनें हैं, जो पूरे तीन महीनों के लिए रद्द की जा रही हैं। सर्दियों के बाद इनकी सेवा बहाल करने के फैसले पर फिर से विचार किया जाएगा। इस दौरान भारतीय रेलवे ने कुछ स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का भी फैसला किया है। जिन ट्रेनों की सेवाएं रद्द की गई हैं या उनके फेरे बढ़ाए गए हैं, वह महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार के प्रमुख स्टेशनों के बीच चलती हैं। यदि आपने भी आने वाले दिनों में किसी ट्रेन यात्रा की तैयारी की हुई है तो एक बार इन ट्रेनों की लिस्ट पर नजर डाल लेना जरूरी है।

