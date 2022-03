महाराष्ट्र: ठाणे में एक साथ दो सिलेंडर में धमाका, मलबे में बदली झुग्गी झोपड़ी

Maharashtra

ठाणे, 03 मार्च: महाराष्ट्र के ठाणे में गुरुवार शाम को गैस सिलेंडर फटने से बड़ा धमाका हो गया। हादसा ठाणे के गगनगिरी चॉल इलाके में हुआ। जानकारी के मुताबिक धमाका इतना भयानक था कि ब्लास्ट की आवाज दूर-दूर तक सुनाई दी। घटना को लेकर ठाणे नगर निगम ने बताया कि दो सिलेंडर फटने से झुग्गी झोपड़ी के छह कमरे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। खैरियत की बात यह है कि कोई हताहत या चोट की सूचना नहीं है।

इस हादसे को लेकर पुलिस ने बताया कि ठाणे के कलवा इलाके में एक साथ दो सिलेंडर में विस्फोट हो गया, जिससे 6 झोपड़ियां पूरी तरह से नष्ट हो गई। वहीं हादसे की सूचना के बाद कलवा पुलिस अधिकारी, आरडीएमसी, फॉरेस्ट अधिकारी, टोरेंट अधिकारी और दमकल विभाग तुंरत मौके पर पहुंचा, जिसके बाद स्थिति को काबू में लाया गया। इस धमाके में किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं है। बताया जा रहा है कि सिलेंडर में लीकेज से यह विस्फोट हुआ है।

