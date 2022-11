Bhima Koregaon case: आरोपी आनंद तेलतुंबड़े को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी जमानत, लेकिन आदेश पर एक हफ्ते की रोक

Maharashtra

oi-Neeraj Kumar Yadav

बॉम्बे हाई कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले के एक आरोपी आनंद तेलतुंबड़े को जमानत दे दी है। हाईकोर्ट की तरफ से तेलतुंबड़े को एक लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी गई है। हालांकि, मुंबई हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए NIA के अनुरोध पर आदेश पर एक हफ्ते की रोक भी लगा दी है।

Bombay High Court grants bail to Anand Teltumbde, an accused in Bhima Koregaon case. He has been allowed bail on Rs 1 lakh surety. The HC has stayed the order for one week on request of NIA to appeal in Supreme Court.

