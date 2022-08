भीमा कोरेगांव हिंसा केस: सुप्रीम कोर्ट ने पी वरवर राव को मेडिकल आधार पर दी जमानत

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 10 अगस्त: सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 के भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी एक्टिविस्ट और तेलुगू कवि 84 वर्षीय डॉ. पी वरवर राव को मेडिकल आधार पर नियमित जमानत दी है। जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने वरवर राव की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका पर आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि राव संबंधित ट्रायल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को ट्रायल कोर्ट की अनुमति के बिना नहीं छोड़ेंगे, वह अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और वह किसी भी गवाह के संपर्क में नहीं रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह फैसला उस याचिका पर सुनाया, जिसमें उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कोर्ट ने स्थायी मेडिकल जमानत देने से इनकार कर दिया था।

