Election Results: 4 राज्यों में क्या है BJP की जीत की सबसे बड़ी वजह, पुराने साथी संजय राउत ने किया खुलासा

Maharashtra

oi-Akarsh Shukla

मुंबई, 10 मार्च। देश के पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है। दिन ढलने के साथ ही रुझान के बाद अब परिणाम भी सामने आने लगे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) चार राज्यों में सरकार बनाने के लिए तैयार नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस के हाथ से उसका एकमात्र पंजाब भी निकल गया है, यहां आम आदमी पार्टी (आप) ने सबका सूपड़ा साफ कर दिया है। विधानसभा चुनाव परिणामों पर शिवसेना के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा है।

Congress party has lost badly in these elections. We didn't get the expected results. In Punjab people got another option and elected AAP. BJP's win is a victory of their election management too: Shiv Sena leader Sanjay Raut on assembly election results pic.twitter.com/T8D0Luz5uk