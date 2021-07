मुंबई: समुद्र में गिरी महिला को 50 साल के शख्स ने किया रेस्क्यू, लोगों ने कहा- असली हीरो

Maharashtra

oi-Kapil Tiwari

मुंबई, जुलाई 13। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर बारिश के बाद सैलानियों की भीड़ अक्सर बढ़ जाती है। लेकिन, यहां कई बार लोगों की छोटी से छोटी लापरवाही उनके जान को जोखिम में डाल देती है। सोमवार को ऐसा ही एक हादसा यहां पर हुआ, जब एक महिला समुद्र में गिर गई। महिला को बचाने के लिए वहां एक टूरिस्ट फोटोग्राफर ने हिम्मत दिखाई और पानी में छलांग लगा दी। फोटोग्राफर ने महिला को बचा भी लिया। इस घटना में महिला की जान बचाने वाले फोटोग्राफर की काफी तारीफ हो रही है।

संतुलन बिगड़ने से समुद्र में गिरी महिला

आपको बता दें कि समुद्र की लहरें देखने पहुंची एक महिला अचानक करीब 20 फुट नीचे समुद्र में गिर गई। लोगों के बीच अफरा-तफरी का माहौल था कि तभी एक 50 वर्षीय फोटोग्राफर ने उसे बचाने के लिए समुद्र में छलांग लगा दी। इस दौरान लोगों ने एक रस्सी और ट्यूब समुद्र में फेंका। काफी मशक्कत के बाद महिला को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि महिला का संतुलन बिगड़ गया था, जिस कारण वो इस हादसे का शिकार हुई।

टूरिस्ट फोटोग्राफर की जमकर हो रही है तारीफ

इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि उस वक्त लहरें काफी तेज थी। फोटोग्राफर अगर रेस्क्यू न करता तो महिला की जान बचाना काफी मुश्किल था। इस फोटोग्राफर का नाम गुलाबचंदद गौंड है, जो एक टूरिस्ट फोटोग्राफर हैं। वायरल वीडियो में उनके करतब ने लोगों का दिल जीत लिया लोग फोटोग्राफर के हिम्मत और इंसानियत भरे जज्बे की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

#WATCH | Mumbai: A photographer rescued a woman who lost her balance as she was sitting on the safety wall near Gateway of India and fell into the sea yesterday. pic.twitter.com/9Nraxm0gVu