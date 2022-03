आदिवासी त्योहार भागोरिया में महिलाओं से बदसलूकी, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने 15 लोगों को पकड़ा

Madhya Pradesh

oi-Vishwanath Saini

अलीराजपुर, 14 मार्च। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल अलीराजपुर जिले में दो दिन पहले दिन-दहाड़े सड़क पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें मुख्य आरोपी भी शामिल है। वहीं, पूरी घटना का वीडियो बनाने और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर डालने के आरोपियों को भी पकड़ा है।

अलीराजपुर एसपी मनोज सिंह ने बताया कि वायरल हुए वीडियो में आरोपियों को महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हुए देखा गया है। वीडियो बनाने वाले व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है और इसे सोशल मीडिया पर डालने वाले एक अन्य व्यक्ति को भी हिरासत में लिया है।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 354 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। हालांकि किसी महिला की ओर से इस संबंध में शिकायत नहीं मिली। पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के आधार पर कार्रवाई की है।

#UPDATE | All 15 accused, including the prime accused, apprehended, in connection with the incident of molestation of a girl & a woman at Bhagoria Festival in Alirajpur of Madhya Pradesh: SP Alirajpur