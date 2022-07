Madhya Pradesh

सागर, 08 जुलाई। बुंदेलखंड के कद्दावर मंत्री भूपेंद्र सिंह के व‍िधानसभा इलाके में कांग्रेस और भाजपा के तीन और पार्षद प्रत्‍याश‍ियों ने मैदान छोड़ द‍िया है। मतदान से ठीक 4 द‍िन पहले तीनों ने भाजपा को समर्थन देते हुए मंत्री के सामने भाजपा ज्‍वाइन कर ली है। बांदरी में 15 में से 11 सीट भाजपा पहले ही न‍िर्व‍िरोध जीत चुकी है। वहीं बरोद‍िया नगर पंचायत पूरी की पूरी न‍िर्व‍िरोध हो चुकी है। यहां अब केवल एक वार्ड बचा है ज‍िस पर चुनाव के ल‍िए मतदान होगा।

बांदरी नगर पंचायत चुनाव में पार्षद पदों के दो कांग्रेस व एक बसपा प्रत्याशी ने आज नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह से भेंट कर भाजपा को समर्थन दे दिया। इन तीनों प्रत्याशियों ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता भी ग्रहण कर ली। भाजपा की सदस्यता लेकर समर्थन देने वाले प्रत्याशियों में वार्ड क्रमांक-01 से कांग्रेस प्रत्याशी प्रीतम अहिरवार, वार्ड क्रमांक-10 से बसपा के बाली प्रसाद अहिरवार और वार्ड क्रमांक-11 से कांग्रेस प्रत्याशी रेखा भरत अहिरवार शामिल हैं।

मंत्री का दावा सभी पार्षद भाजपा के होंगे

मंत्री सिंह ने कहा कि 3 वार्डों में भाजपा को समर्थन मिला है। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हुई है। 11 वार्ड पहले ही निर्विरोध हो गए थे। बांदरी नगर पालिका में 15 के 15 वार्ड भारतीय जनता पार्टी के होंगे। बांदरी में जिस गति से विकास चल रहा है। विकास को सबने समर्थन दिया है।

In the assembly area of ​​Bundelkhand's strong minister Bhupendra Singh, three more councilor candidates of Congress and BJP have left the field. Exactly 4 days before the voting, all three have joined the BJP in front of the minister, giving support to the BJP. BJP has already won 11 out of 15 seats in Bandri unopposed. At the same time, the entire Barodia Nagar Panchayat has been completed unopposed. Now there is only one ward left on which voting will be held.