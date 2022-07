Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 27 जुलाई। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्‍करण राज्‍यमंत्री प्रहलाद पटेल के द‍िल्‍ली स्‍थ‍ित सरकारी आवास में इन द‍िनों 'ट‍िट‍हरी पक्षी' (sandpiper) का पर‍िवार चर्चा का व‍िषय बना हुआ है। कारण केंद्रीय मंत्री पटेल ने खुद इनकी फोटो और इनसे जुडी जानकारी ट्वीट के माध्‍यम से सार्वजन‍िक की है। मंत्री पटेल की पर्यावरण और पशुपक्ष‍ियों के प्रत‍ि आत्‍म‍िक लगाव और संवेदना की लोग तारीफ भी कर रहे हैं।

दरअसल केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के द‍िल्‍ली स्‍थ‍ित सरकारी आवास में एक 'ट‍िट‍हरी पक्षी' (sandpiper) का पर‍िवार व‍िस्‍तार ले रहा है, मंत्री ने खुद इसकी फोटो सोशल मीड‍िया पर डालकर खुशी और संतोष का इजहार किया है। मंत्री पटेल द्वारा क‍िए गए ट्वीट के अनुसार मेरे द‍िल्‍ली न‍िवास पर ट‍िट‍ि‍हरी का व‍िस्‍तार लेता पर‍िवार। कल एक काल के ग्रास बना तो दोनों देर रात तक दुख में बैचेन होकर आवाज करते रहे, आज प्रात: तीन बच्‍चों के साथ देखा तो मुझे भी संतोष हुआ।

English summary

These days the family of 'Titri' bird remains a topic of discussion in the government residence of Union Minister of State for Food Processing Prahlad Patel in Delhi. The reason is that Union Minister Patel himself has made his photo and information related to him public through tweet. People are also praising Minister Patel for his spiritual attachment and compassion for the environment and animals.