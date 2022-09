MP: नौरादेही में अब 'टाइगर' राज! 'राधा-किशन' के कुनबे में 12 सदस्य, जल्द बढ़ेंगे शावक

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 15 सितंबर। मप्र को टाइगर स्टेट का तमगा दिलाने में अब सागर के नौरादेही का नाम भी सम्मान से लिया जाएगा। यहां बीते चार सालों में बाघ परिवार ने उम्मीद से कहीं बढ़कर वृद्धि की है। चार साल पहले केवल दो बाघों को यहां लाकर छोड़ा गया था। पहले साल में इनकी संख्या बढ़कर 2 से पांच हुई तोअब यह 12 पर पहुंच गई हैं। अभयारण्य में एक मेहमान बाघ भी मौजूद है, जो बीते एक साल पहले नौरादेही आकर यहीं का होकर रह गया है। यह नौरादेही वन्य प्राणी अभयारण्य और सागर के लिए सुखद समाचार है कि बाघों ने एक बार फिर से नौरादेही को अपना स्थाई ठिकाना बना लिया है।

International Tiger Day: म‍िल‍िए बुंदेलखंड के बाघों से, ज‍िन्‍होंने नौरादेही-पन्‍ना के जंगलों को आबाद क‍िया

English summary

Relief and pleasant news has come out from Sagar Nauradehi of Madhya Pradesh's Tiger State. The number of small cubs in the tiger family present here is continuously increasing. In the last six months, their number has increased to 4. At present, a total of 12 tigers are present here, in which six adults and 6 cubs are present. By the end of the year their number may increase even more.