Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 04 जून। मप्र में नगरीय न‍िकायों के ल‍िए पहले चरण में 6 जुलाई को जहां मतदान होना है, वहां सोमवार शाम को चुनावी शोर थम गया। सागर में भी न‍िगम सह‍ित छह ब्‍लॉकों में नगर पालि‍काओं के ल‍िए चुनाव होना है। शाम 5 बजे से कांग्रेस, भाजपा सह‍ित तमाम दलों और निर्दलीयों प्रचार-प्रसार थम गया। अब अगले 24 घंटे केवल व्‍यक्‍त‍िगत संपर्क कर मतदाताओं से म‍िल सकते हैं।

भाजपा ने चुनाव प्रचार के आख‍िरी दौर में युवाओं के साथ बाइक रैली का आयोजन किया था। इसके पूर्व पीटीसी ग्राउंड में सभा का आयोजन किया गया, ज‍िसमें भाजपा के प्रदेशाध्‍यक्ष बीडी शर्मा और अभ‍िनेता मनोज त‍िवारी ने संबोध‍ित किया। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने 15 महीने की सरकार में कुछ काम नहीं किया। बल्कि हमारी जनकल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का काम किया है। कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की जनता के हक को छीनने का काम किया है।

व‍िश्‍व में जो सम्‍मान म‍िला व नरेंद्र मोदी के कारण

श्री शर्मा ने कहा कि, मुझे गर्व है कि, आज भारत को दुनिया में जो सम्मान मिल रहा है, वह नरेंद्र मोदी के कारण मिल रहा है और दुनिया के देशों में कहा जाता है कि यदि कोई सबसे अधिक लोकप्रिय नेता है, तो वह नरेन्द्र मोदी है। उन्होंनें कहा कि बूथ का एक-एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, प्रत्याशी तो नाम मात्र का चुनाव लड़ता है

English summary

The BJP had organized a bike rally with the youth in the last round of campaigning. Earlier, a meeting was organized at PTC Ground, in which BJP State President BD Sharma and actor Manoj Tiwari addressed.