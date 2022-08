MP : छतरपुर के स्कूल परिसर में शिक्षक ने पढ़ी नमाज, वीडियो वायरल, हिन्दू संगठनों ने जताया आक्रोश

Madhya Pradesh

सागर, 6 अगस्त। मप्र के छतरपुर ज‍िले में श‍िक्षकों की एक स्‍कूल में ट्रेन‍िंग के दौरान एक श‍िक्षक स्‍कूल पर‍िसर में ही नमाज अता करने लगा। वहां मौजूद किसी व्‍यक्‍त‍ि ने उसका वीड‍ियो बनाकर वायरल कर द‍िया ज‍िसके बाद सरकारी संस्‍थान में धार्म‍िक गत‍िव‍िध‍ि को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया। ह‍िन्‍दू संगठन स्‍कूल पहुंच गए और अध‍िकार‍ियों के सामने इस घटना को लेकर व‍िरोध जताया।

वायरल वीड‍ियो में एक श‍िक्षक छतरपुर के सरकारी महाराजा स्‍कूल नंबर-2 के पर‍िसर में बैठने के ल‍िए लगाई गई बैंच पर नमाज पढ़ने नजर आ रहा है। आसपास पर‍िसर में और भी लोग मौजूद थे। इसी दौरान क‍िसी ने श‍िक्षक के नमाज पढ़ने का वीड‍ियो बनाया और सोशल मीडि‍या पर पोस्‍ट कर द‍िया। मामले की जानकारी जैसे ही व‍िश्‍व ह‍िन्‍दू पर‍िषद और बजरंग दल को लगी तो बवाल खड़ा हो गया। वे तुरंत स्‍कूल पहुंच गए और श‍िक्षा व‍िभाग के अध‍िकार‍ियों के सामने इस तरह की धार्म‍िक गत‍िव‍िध‍ियों को लेकर सख्‍त आपत्‍त‍ि‍ दर्ज कराई। अध‍िकार‍ियों ने उक्‍त श‍िक्षक को बुलाकर फटकार भी लगाई है और आगे से इस तरह की गत‍िव‍िध‍ि स्‍कूल पर‍िसर में न करने की ह‍िदायत भी दी है। उक्‍त श‍िक्षक लवकुश नगर स्‍कूल में पदस्‍थ बताया जा रहा है।

English summary

During the training of teachers in a school in Chhatarpur district, a teacher started offering Namaz in the school premises itself. Some person present there made a video of him and made it viral, after which there was a ruckus in the government institution regarding religious activity. Hindu organizations reached the school and protested the incident in front of the authorities.