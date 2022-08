Sagar: कुएं में पानी की मोटर सुधारने उतरे तीन व्यक्तियों का दम घुटा, जिंदा ऊपर नहीं आ सके

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 11 अगस्त। मप्र के सागर जिले के पिपरिया गांव में एक कुआं अपने मालिक, उसके बेटे सहित तीन की जिंदगी निगल गया। तीनों एक के बाद एक कुएं में उतरे थे। बताया जा रहा है कि कुएं में डली पानी की मोटर खराब हो गई थी, उसे सुधारने के लिए तीनों कुएं में उतरे थे। घटना में दम घुटने जैसी बात सामने आ रही है, लेकिन संभव है कि मोटर सुधारते समय करंट की चपेट में आने या एक-दूसरे को बचाने के फेर में भी तीनों की जान जा सकती है।

पुलिस से मिली जानकारी अनुसार गौरझामर थाना क्षेत्र की मणि जमुनिया ग्राम पंचायत के पिपरिया गांव में 65 साल के खिलान लोधी, 25 वर्षी मणि लोधी व जमुनिया के सुनील पटेल 25 साल खेत के कुएं में मोटर सुधारने के लिए उतरे थे, लेकिन तीनों बाहर नहीं निकल सके। परिजनों ने जब कुएं में देखा तो हड़कंप मच गया। आसपास के पड़ोसियों को बुलाया गया। पुलिस पहुंची और तीनों के शव को कुएं से निकालने प्रयास शुरु किए गए। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद तीनों को बाहर निकाला जा सका।

English summary

Sagar: Three people who came to repair the motor in the well suffocated, could not come alive