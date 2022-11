अजगर की दुम पकड़ में आई तो फिर सारी हेकड़ी धरी रह गई, आतंक खत्म

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

Rescue of Python सागर के गयागंज में भारी-भरकम अजगर का आतंक था, हफ्ते भर में कई दफा आबादी के नजदीक आ चुका था। शिकार की तलाश बीती शाम निकले तो लोगों ने घेर लिया। रात में स्नेक कैचर को देख चट्टानों के ऊपर पत्थर रखकर उसकी दरारों को भी बंद कर दिया। सुबह करीब 8 बजे स्नेक कैचर अकील बाबा अपने बेटे असद खान को लेकर फिर गयागंज पहुंच गए। जेसीबी बुलाकर चट्टानों को आहिस्ता से उठाकर खिसकाया गया तो अजगर दिखाई दे गया। असद खान ने अजगर की दुम को पकड़कर उसे पूरा का पूरा बाहर खींच लिया।

English summary

Seeing the snake catcher, the huge python hid under the rocks. When it was dark, imprisoned him with stones and waited for the morning. When the rocks were removed from the JCB, the tail of the python was visible. Asad Khan pressed his tail in such a way that all the arrogance of the dragon was lost.