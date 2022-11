मप्र कुटुम्ब ने दिल्ली में मनाई डॉ. गौर जयंती, ईएमआरसी द्वारा बनाई फिल्म भी दिखाई गई

Madhya Pradesh

Dr. Harisingh Gour की 153वीं जयंती के अवसर पर दिल्ली और एनसीआर यानी नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव और फरीदाबाद में रहने वाले मध्य प्रदेश कुटुंब के सदस्यों ने गौर जयंती मनाई। एमपी और खासतौर से सागर विवि से पढ़कर निकले पूर्व छात्रों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ हुआ। नन्हें कलाकारों ने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति दी।

कुटुम्ब के बच्चों ने मनमोहक नृत्य से समां बांधा

डॉ. गौर की जयंती कार्यक्रम में कुटुंब के बाल सदस्यों ने मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति दी। बच्चों के नृत्य ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कुटुम्ब के सदस्यों ने डॉ. सर हरीसिंह गौर पर प्रकाश डालते हुए उनकी जीवनी के बारे में जानकारी दी, साथ ही मध्यप्रदेश कुटुंब के आठ वर्षों की उपलब्धियों की झलकियां भी प्रस्तुत की गईं।

गौर जयंती के मौके पर 8 साल पहले कुटुम्ब की स्थापना हुई थी

मध्यप्रदेश कुटुंब के प्रतिनिधि महेंद्र विश्वकर्मा ने बताया कि डॉ. हरीसिंह गौर की जयंती के अवसर पर ही 2014 में दिल्ली, एनसीआर में रहने वाले मध्यप्रदेश निवासियों को एक साझा मंच प्रदान करने के लिए 'मध्यप्रदेश कुटुंब' स्थापना हुई थी, इसलिए आज हमारे लिए यह दोहरी खुशी का दिन है। डॉ. गौर की प्रेरणा से आगे भी कुटुम्ब के सदस्यों की हर संभव मदद की शपथ ली। आयोजन में सागर विवि के ईएमआरसी विभाग द्वारा डॉ. हरीसिंह गौर पर बनाई गई फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया।

देश के विभिन्न संस्थानों और क्षेत्रों के प्रोफेशनल्स ने भागीदारी निभाई



