BMC में बुधवार को फिर कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी हैं। यहां आउटसोर्स कंपनी हाईट्स के अधीन करीब 350 कर्मचारी तैनात है, इन्हें दो महीने से वेतन नहीं मिला। सुबह कर्मचारी लामबंद होकर ओपीडी गेट पर आकर धरना देकर बैठ गए।

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

MP: मेडिकल कॉलेज में फिर हड़ताल, 350 कर्मचारियों ने किया काम बंद, गेट पर धरना

Madhya Pradesh में सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाने वाले सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में विवाद, समस्याएं और परेशानी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। निचले स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों को दो-दो महीने वेतन न मिलने से वे परेशान हो गए। बुधवार सुबह सैकड़ों कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। हफ्ते में यह दूसरी दफा हड़ताल की गई हैं। सफाई, सुरक्षा, लैब, ओपीडी, पंजीयन काउंटर सहित अन्य जगह तैनात कर्मचारियों ने कामबंद कर गेट पर धरना दे दिया, जिससे प्रबंधन के हाथ-पैर फूल गए।Sagar के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में शनिवार को वेतन की मांग को लेकर कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी थी। अधीक्षक के आश्वासन के बाद हड़ताल समाप्त कर दी थी, लेकनि पांच दिन बाद भी कर्मचा​रियों का वेतन नहीं आया तो बुधवार सुबह फिर सभी कर्मचारी लामबंद होकर हड़ताल पर चले गए। हड़ताल करने वालों में आउटसोर्स पर हाईट्स कंपनी के माध्यम से लगे लैब टेक्नीशियन, कंप्यूटर आपरेटर, वार्डबाय, अन्य टेक्नीशियन, स्वीपर सहित पूरे सुरक्षागार्ड तक शामिल हैं। करीब 350 से अधिक कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। बता दें कि हाईट्स कंपनी की मनमानी को लेकर साल में तीन-चार दफा हड़ताल होना बीएमसी में आम बात हो गई है। कंपनी कभी भी कर्मचारियों को समय पर वेतन का भुगतान नहीं करती है।

कंपनी कर्मचारियों में फूट डालने का काम कर रही

English summary

The Heights company, which handles housekeeping, manpower, security, outsourced work in medical colleges of Madhya Pradesh, is not paying salaries to the employees in Sagar's BMC for two months. Hundreds of workers once again went on strike on Saturday.