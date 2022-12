Pathaan Movie: बागेश्वरधाम महंत बोले-जो हिन्दू सनातन का विरोध करें, उनका बायकॉट करो

बागेश्वरधाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने पठान फिल्म का खुला विरोध करते हुए हिन्दुओं से कहा है कि तुम्हे शपथ है कि जो हिन्दू और सनातन का विरोध करे तो उनका बायकॉट करो, शाहरुख खान का नाम लिए बगैर कहा कि...

Pathaan Movie: बागेश्वरधाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्णशास्त्री ने पठान फिल्म का खुला विरोध करते हुए इसका बायकॉटकरने की अपील की है। फिल्म में दिपिका पादुकोण के भगवा कपड़ों को उन्होंने हिन्दू और सनातन धर्म का अपनाम बताते हुए कहा कि जो हिन्दू और सनातन का विरोध करे उसक बायकॉट करो, उन्होंने कथा पंडाल में लोगों को शपथ दिलाते हुए कहा कि एक का विरोध किया था, वह अब कलावा बांधने लगा, तिलक लगाने लगा। जिनके नाम के पीछे K H A N जुड़ा है, वे अब वैष्णदेवी माता के दरबार में जाने लगे हैं।

बागेश्वरधाम पीठाधीश्वर संत धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसे यूपी के बुलंदशहर के छतारा का बताया जा रहा है। इसमें कथा के दौरान पठान फिल्म का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि तुम्हें शपथ है, जो सनातन, हिन्दू धर्म का या संतों का विरोध करे, चाहे वह नेता हो, अभिनेता हो या कोई न्यूज चैनल हो उसका बायकॉट करो। उन्होंने कहा कि आज दोनों हाथ उठाकर शपथ लो कि देश का कोई भी राजनेता भी यदि सनातन और सच्चे सनातनियों का विरोध करे उसका ​बायकॉटकर दो।

वैष्णदेवी मंदिर जाने लगे...

उन्होंने नाम लिए बगैर कहा कि तुम लोगों ने एक अभिनेता का विरोध किया था, सो वह तिलक लगाने लगा, कलावा बांधने लगा। उन्होंने शाहरुख का नाम लिए बगैर कहा कि ऐसे अभिनेता वैष्णदेवी मंदिर जाने लगे, जिनके नाम के पीछे K H A N लगा है।

महंत ने पूरे भारत से आह्वान किया, सौगंध दिलाई

वायरल वीडियो में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने हिन्दू धर्म और सनातन का माखौल उड़ाने वालों, खिलाफ बोलने वालों और नेताओं द्वारा अनर्गल बयानबाजी की तरफ इशारा करते हुए इनका बायकॉट करने की बात कही। उन्होंने व्यासगद्दी से अप्रत्यक्ष रुप से पठान फिल्म का जिस तरह से बायकॉट हो रहा है उस ट्रेंड का समर्थन करने का भी आह्वान किया। श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए वह यह कहते हुए नजर आए की "तुम्हें सौगंध है पूरे भारत के लोगों को तुम्हें शपथ है..जो सनातन का विरोध करे फिर चाहे वो नेता हो या अभिनेता हों।" उसका बायकॉट करो। बता दें कि बागेश्वरधाम मप्र के छतरपुर जिले में स्थित है, मंदिर के पीठाधीश्वर महंत धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री हैं, ये दिव्य दरबार लगाने और बिना कुछ कहे लोगों की समस्याएं, परेशानियां व भूत-प्रेत भगाने के लिए जाने जाते हैं। भारत ही नहीं इंग्लैंड सहित कई अन्य देशों में वे कथा कर चुके हैं, दरबार लगा चुके हैं।

The name of Bageshwardham Mahant of Bundelkhand has also been added to the controversy going on across the country regarding Pathan film and saffron clothes. During the Katha in Bulandshahr, he administered oath to the devotees sitting in the pandal, asking them to boycott the film and such actors.