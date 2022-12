सागर तक पहुंचने लगी नशीली स्मैक, बेचते हुए युवक गिरफ्तार

महानगरों की तर्ज पर सागर जिले के ग्रामीण इलाके भी स्मैक जैसे महंगे नशे की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। जिले के देवरी में एक युवक करीब 1.65 लाख रुपए की स्मैक बेचते गिरफ्तार किया गया है।

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

महानगरों में जिस प्रकार स्मैक और हेरोइन जैसे महंगे नशे की गिरफ्त में युवा फंस रहे हैं, वैसे ही बुंदेलखंड के पिछड़े इलाके में भी यह नशा पहुंचने लगा है। सागर जिले में नेशनल हाईवे पर स्थित देवरी तक स्मैक की खेप पहुंच रही है। यहां पर बीते रोज एक युवक को स्मैक बेचते गिरफ्तार किया गया है। पुलिस स्मैक के नेटवर्क और कहां से इसके तार जुड़े हैं, इसकी पड़ताल में जुटी हुई है।

महानगरों की तर्ज पर सागरमें भी महंगे और खतरनाक नशे की खेप पहुंचने लगी है। युवा इसकी गिरफ्त में आकर शौकीन बन रहे हैं। बीते रोज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर देवरी से एक युवक को पकड़ा है। इसका नाम मनु उर्फ मनीष पुत्र देवेंद्र पांडेय उम्र 32 साल हैं। पुलिस ने इसकी तलाशी ली तो इसके पास से 16 ग्रामी से अधिक स्मैक बरामद हुई है। इसकी कीमत करीब 1.65 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी मनीष ने जो जानकारी दी है, उसमें स्मैक तस्करी के तार नरसिंहपुर से भी जुड़े बताए जा रहे हैंं।

MP: भाजपा विधायक व उमा के भतीजे राहुल को हाईकोर्ट से झटका, निर्वाचन शून्य करने का आदेश

स्मैक को जलाकर इसकी गंध से नशा किया जाता है

देवरी थाना प्रभारी उपमा सिंह के अनुसार मुखबिर की सूचना पर सिविल लाइन इलाके से मनीष उर्फ मंटू को हिरासत में लेकर तलाशी थी, उसकी जेब से स्मैंक बरामद हुई है। आरोपी खुद नशे का ​आदी है और वह इसे बेचने के कारोबार से भी जुड़ा था। पुलिस के अनुसार एक ग्राम स्मैक की कीमत करीब 10 हजार रुपए होती है। इसको जलाकर इसकी गंध का नशा किया जाता है। इसकी गंध को सूंघकर होता है। बता दें कि अभी तक ओडिशा सहित अन्य इलाकों से गांजे की भारी खेप के लिए सागर बदनाम हो रहा था, अब स्मैक जैसा महंगा नशा भी सागर पहुंचे लगा है।

English summary

On the lines of metros, the rural areas of Sagar district are also falling prey to expensive drugs like smack. In Deori of the district, a youth has been arrested for selling smack worth Rs 1.65 lakh.